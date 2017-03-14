Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.03.2017 14:05

В одной упряжке. Чемпионат по ездовому спорту в Кировске

Илья Комлев.

Праздник Севера в Кировске открыли соревнования по ездовому спорту. Фраза "Не бойтесь, мы не кусаемся" в данном случае - строка правил. За агрессивное поведение мохнатым участникам гонок грозила дисквалификация. Два дня на лыжном стадионе "Тирвас" каюры выясняли, чья команда сильнее, слаженнее, быстрее. 60 спортсменов. Впервые на официальные старты приехали гонщики из Карелии, Петербурга, Архангельска - не только в дисциплине ски-джоринг, но и с большими упряжками из 4-х и 6-ти собак.
Представитель Федерации ездового спорта Мурманской области Юлия Потапова: "Из нового. В этот раз мы делаем эстафету. Это будет достаточно интересно, зрелищно. Масс-старт, то есть пять участников одновременно будут стартовать. Также новое - первые старты - для тех людей, которые боятся выйти на основную трассу, но хотят попробовать свои силы в ездовом спорте".


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.13
Евро = 63.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.