В одной упряжке. Чемпионат по ездовому спорту в Кировске

Илья Комлев.

Праздник Севера в Кировске открыли соревнования по ездовому спорту. Фраза "Не бойтесь, мы не кусаемся" в данном случае - строка правил. За агрессивное поведение мохнатым участникам гонок грозила дисквалификация. Два дня на лыжном стадионе "Тирвас" каюры выясняли, чья команда сильнее, слаженнее, быстрее. 60 спортсменов. Впервые на официальные старты приехали гонщики из Карелии, Петербурга, Архангельска - не только в дисциплине ски-джоринг, но и с большими упряжками из 4-х и 6-ти собак.

Представитель Федерации ездового спорта Мурманской области Юлия Потапова: "Из нового. В этот раз мы делаем эстафету. Это будет достаточно интересно, зрелищно. Масс-старт, то есть пять участников одновременно будут стартовать. Также новое - первые старты - для тех людей, которые боятся выйти на основную трассу, но хотят попробовать свои силы в ездовом спорте".





