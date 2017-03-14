Экипаж подводной лодки Северного флота «Обнинск» отработал форсирование минных заграждений

Экипаж атомной подводной лодки «Обнинск» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил учебно-боевые задачи по преодолению минных заграждений.

В ходе учения подводники тесно взаимодействовали с экипажами базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил «Ельня» и «Котельнич», которые осуществляли траление фарватера. Перед подводной лодкой стояла задача - пройти в надводном положении на определённой дистанции с заданной скоростью за тралами. При этом экипажи всех кораблей выполняли задачи на боевых постах, согласно расписанию по учебной тревоге в готовности к действиям по борьбе за живучесть по внезапным вводным, в том числе - по варианту боевых повреждений корпуса и поступления воды в отсек.

Проводка надводных кораблей и подводных лодок за тралами является одним из основных элементов подготовки экипажей при выполнении задач в море. На практике он применяется при обеспечении безопасного выхода боевых кораблей из пунктов базирования и развертывания сил флота в море.



/ Пресс-служба Северного флота /