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14.03.2017 13:35

Член Общественного совета при УФСИН провёл правовой семинар для осуждённых мурмашинских колоний

Член Общественного совета при УФСИН Валерий Бабурин посетил две колонии в пос.Мурмаши и провёл семинар с осуждёнными с целью их правового просвещения.
На встречу с руководителем благотворительной организации «Улица», специализирующейся на помощи бездомным, пришли осуждённые, у которых по разным причинам нет собственного жилья.
Валерий Васильевич проконсультировал слушателей по вопросу регистрации по месту жительства и пребывания, довёл примерный алгоритм действий, а также  телефоны и адреса органов и служб, осуществляющих содействие в решении жилищных вопросов.
Согласно плану работы Общественного совета при УФСИН на 2017 год подобный семинар в ближайшее время пройдёт также и в мурманской исправительной колонии №17.


/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
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