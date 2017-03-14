Член Общественного совета при УФСИН провёл правовой семинар для осуждённых мурмашинских колоний

Член Общественного совета при УФСИН Валерий Бабурин посетил две колонии в пос.Мурмаши и провёл семинар с осуждёнными с целью их правового просвещения.

На встречу с руководителем благотворительной организации «Улица», специализирующейся на помощи бездомным, пришли осуждённые, у которых по разным причинам нет собственного жилья.

Валерий Васильевич проконсультировал слушателей по вопросу регистрации по месту жительства и пребывания, довёл примерный алгоритм действий, а также телефоны и адреса органов и служб, осуществляющих содействие в решении жилищных вопросов.

Согласно плану работы Общественного совета при УФСИН на 2017 год подобный семинар в ближайшее время пройдёт также и в мурманской исправительной колонии №17.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /



