В регионе специалисты и руководители пунктов проведения экзамена прошли обучение в Институте развития образования

Обучающий семинар для членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и руководителей пунктов проведения экзамена, которые будут работать в досрочный и основной период ЕГЭ–2017, состоялся на базе Мурманского областного института развития образования.



Обучение прошли 90 человек. В ходе семинара специалисты ознакомлены с изменениями, внесенными в порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, процедурой проведения экзаменов, функциональными обязанностями. Также освещены основные вопросы требований информационной безопасности.



Особое внимание уделено технологиям печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования там экзаменационных материалов. Данные технологии позволяют по завершении экзамена отсканировать экзаменационные материалы непосредственно в пунктах проведения экзаменов, что уменьшает затраты, связанные с транспортировкой бумажных экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации, а также сводит к минимуму риск утечки экзаменационных материалов до начала экзаменов.





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