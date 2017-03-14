Ученые с Дальнего Востока изучили снежный покров Кольского полуострова

Кирилл Коган.

Данные полученные в Заполярье помогут прогнозировать весенние половодья и сходы снежных лавин во всей стране. В Мурманской области масштабные исследования проводили ученые Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Российской Академии Наук - сообщает информационное агентство "ТАСС". Работы велись в Хибинах и на севере полуострова. Прежде всего, изучалось строение снежной толщи. Результаты экспедиции имеют огромную научную ценность, уверены сотрудники института. В дальнейшем эти данные планируют использовать в хозяйственных и промышленных сферах.





