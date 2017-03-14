В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует конкурс «Будем мы беречь планету, ведь ее прекрасней нету»

15 марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания дошкольников) стартует областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее прекрасней нету», посвященный Году экологии в России.



Принять участие в конкурсе могут дошкольники, их родители, дети младшего школьного возраста до 8 лет и специалисты образовательных учреждений Мурманской области.



На конкурс принимаются видео с записью стихов об экологии. Заявки на участие принимаются с 15 марта по 15 апреля включительно.



Положение о проведении конкурса и заявка на участие размещены на сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в разделе «Акции, проекты, марафоны, конкурсы».





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



