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14.03.2017 12:50

На дорогах областного центра проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

За 2 месяца 2017 года на дорогах Мурманска инспекторами ДПС выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и более 300  превышений скоростного режима.

По статистике ДТП, маневр выезда на встречную полосу сопряжен с повышенной опасностью нередко приводит к серьезным последствиям. Риск попасть в ДТП не зависит от того, выехал ли водитель на опасную полосу целенаправленно или автомобиль «вынесло» в результате пренебрежения другими правилами и требованиями: безопасной дистанцией, интервалами, не учетом погодных и дорожных условий. Очень часто причинами «неуправляемого» заноса на встречную  полосу становится превышение скорости.

С 10 марта в Мурманске началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД в рамках мероприятия особое внимание уделяют профилактике грубых нарушений ПДД и контролю за соблюдением скоростного режима. Выявление нарушений ПДД происходит в том числе с помощью скрытого патрулирования.
 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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