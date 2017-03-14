На дорогах областного центра проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

За 2 месяца 2017 года на дорогах Мурманска инспекторами ДПС выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и более 300 превышений скоростного режима.



По статистике ДТП, маневр выезда на встречную полосу сопряжен с повышенной опасностью нередко приводит к серьезным последствиям. Риск попасть в ДТП не зависит от того, выехал ли водитель на опасную полосу целенаправленно или автомобиль «вынесло» в результате пренебрежения другими правилами и требованиями: безопасной дистанцией, интервалами, не учетом погодных и дорожных условий. Очень часто причинами «неуправляемого» заноса на встречную полосу становится превышение скорости.



С 10 марта в Мурманске началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД в рамках мероприятия особое внимание уделяют профилактике грубых нарушений ПДД и контролю за соблюдением скоростного режима. Выявление нарушений ПДД происходит в том числе с помощью скрытого патрулирования.





/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /



