Вступили в силу поправки в Правила противопожарного режима, касающиеся действий владельцев или пользователей территорий, прилегающих к лесам

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области сообщает о вступлении в силу с 1 марта 2017 года постановления правительства РФ, внесшего поправки в Правила противопожарного режима. Они касаются лиц, которые владеют, пользуются или распоряжаются территорией, прилегающей к лесу.



Дополнения указывают, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, очищают эту территорию от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.



За неисполнение требований лесного законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.



Подробная информация размещена на сайте министерства.





/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /





