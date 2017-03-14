Открытие 83 традиционного международного Праздника Севера состоится в Мурманске 17 марта

Андрей Зайцев.

В эту пятницу, 17 марта в областном центре на площади Пять Углов состоится официальное открытие 83 традиционного международного Праздника Севера. В программе Полярной олимпиады соревнования по 14 видам спорта. И первые старты уже позади. "Лыжня Дружбы" в посёлке Раякоски и горнолыжники в Кировске и Полярных Зорях определили лучших спортсменов в своих дисциплинах. Особенностью предстоящего Праздника Севера станут сразу два 50-километровых сверхмарафона. Свободным и классическим стилем. Церемония же открытия 83 Полярной олимпиады начнётся на центральной площади города-героя Мурманска в 20:00.





