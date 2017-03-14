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14.03.2017 11:50

Школьники Мурманской области готовятся к военно-патриотическому квесту «Защитник Отечества»

25 марта Министерство образования и науки Мурманской области на базе центра дополнительного образования «Лапландия» проводит областную военно-патриотическую игру «Защитник Отечества». Ее участниками станут подростки Мурманской области в возрасте от 12 до 14 лет.

Игра проводится в форме квеста. Она представляет собой движение по тематическому историческому маршруту и выполнение участниками творческих, исследовательских, познавательных и изобретательских задач. Задания квест-игры построены на основе содержания историко-культурного стандарта и основной общеобразовательной программы основного общего образования.

В рамках квест-игры участникам необходимо пройти шесть этапов, соответствующих определенным историческим периодам истории России:

«Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси (VIII-X вв.)»;

«Русь в период раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII-XV вв.)»;

«Возникновение Российской империи. Россия при Петре I (первая половина XVIII века)»;

«Российское государство в период правления Александра II. Великие либеральные реформы (середина – вторая половина XIX века)»;

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов на Кольском Севере. Арктические конвои»;

«Демократизация политической жизни в СССР. Гласность. Перестройка. Новое политическое мышление (1985-1991 гг.)».

В рамках мероприятия предусмотрена культурно-историческая программа, включающая тематические интерактивные площадки: мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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