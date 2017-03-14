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14.03.2017 10:15

Горнолыжники разыграли медали 83 Праздника Севера

Торжественное открытие 83-го международного традиционного Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на площади Пять Углов, однако спортсмены уже вступили в спор за медали Полярной олимпиады.

В Полярных Зорях на склоне «Салма» комплекты наград разыграли горнолыжники. Старты собрали 40 участников из городов области, а также Карелии и Подмосковья.

У женщин в слаломе-гиганте золотую медаль завоевала апатитчанка Вера Ложкина. Серебряным призером стала Александра Наумова из Кировска, бронзовым – жительница Мончегорска Полина Кузнецова. У мужчин первенствовал Егор Ширшков. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись представители Мончегорска Денис Макаров и Данил Щёкотов.

В слаломе у женщин золотая медаль вновь досталась Вере Ложкиной. «Серебро» и «бронзу» взяли мончегорки Полина Кузнецова и Елизавета Вопсева. У мужчин в этой дисциплине победителем стал Данил Щёкотов. Второе место занял Денис Макаров, третье – Даниил Титаренко из Звенигорода.

Второй этап соревнований состоится в Кировске – с 14 по 16 марта на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» спортсмены разыграют награды в супергиганте и суперкомбинации. Начало стартов в 12.00.


/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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