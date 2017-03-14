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14.03.2017 11:00

В Салехарде завершился III Арктический образовательный форум. От Мурманской области участие в работе дискуссионной площадки принял Феоктистов Олег Валерьевич

В Салехарде завершился III Арктический образовательный форум, в котором приняли участие более трехсот человек. Мероприятия форума объединили представителей систем образования Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, Красноярского края и Таймыра, Уральского федерального округа, Нидерландов, Финляндии, Норвегии.

В рамках форума состоялись пленарное заседание, дискуссии, мастер-классы, конкурсы, фестиваль профессий и этнокультурный фестиваль, была организована работа тематических площадок и круглых столов.

Работа дискуссионной площадки «Чемпионаты WS как ресурс для подготовки кадров для инвестиционных проектов экономики региона» была направлена на обсуждение вопросов повышения эффективности и качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в логике стандартов WorldSkills (WS) для обеспечения реализации региональных инвестиционных проектов.

От Мурманской области участие в работе дискуссионной площадки принял начальник отдела по практике и трудоустройству ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Феоктистов Олег Валерьевич. Олег Валерьевич и Тронд Хансен (Норвегия) поделились с присутствующими опытом проведения международного конкурса профессионального мастерства Arctic Skills. Вторая часть выступления нашего представителя была сфокусирована на опыте проведения чемпионатов WS в Мурманской области.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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