Итоги проведения регионального этапа международного конкурса статистической грамотности подвели в Мурманске

В целях повышения статистической грамотности обучающихся, в рамках международного проекта ISPL, Мурманскстатом при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области с 1 ноября 2016 года по 30 января 2017 года проводился региональный этап международного конкурса статистической грамотности.

В 2016/17 учебном году темой конкурса стала история родной страны.

В постерах участников конкурса были представлены темы истории родного города, кадетского движения в Кольском Заполярье, а также отражены вопросы изменения численности населения региона, развития промыслов коренного населения Кольского полуострова – саамов и другие.

Постеры оценивались жюри по следующим критериям: актуальность статистического материала, практическая направленность, оригинальность, качество. По оценкам жюри, победителями регионального этапа стали:

Младшая возрастная категория:

«История кадетского движения в Кольском Заполярье». Авторы – учащиеся 6 «Б» кадетского класса ГОБО УМО КК «Североморский кадетский корпус» Соловьев Дмитрий и Дресвянин Дмитрий (старший воспитатель ГОБО УМО КК «Североморский кадетский корпус» – Белая Валентина Владимировна).

«Космическая эра России». Авторы – учащиеся МБОУ ДО «Дом детского творчества Дриада» г. Снежногорска Патракеева Даниэлла, Рахимзянова Диана и Пологова Ксения (педагог – МБОУ ДО «Дом детского творчества Дриада» г. Снежногорска Науменко Светлана Ивановна).



Старшая возрастная категория:



«Кольский полуостров. Саамы». Авторы – учащиеся 10 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Мурманска Борисова Екатерина и Смирнова Валерия (учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Мурманска – Юшкевич Анжелика Павловна).



Работы победителей размещены на сайте Мурманскстата, а также направлены в Росстат для отбора лучшего национального проекта. Объявление победителей на общероссийском уровне состоится не позднее 14 марта 2017 года. Международные итоги будут подведены на 61-ом Всемирном статистическом конгрессе, который будет проходить в июле 2017 года в Марракеше (Марокко).



В адрес победителей и участников регионального этапа международного конкурса статистических постеров будут направлены грамоты Мурманскстата.

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