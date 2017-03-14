Новости УФССП России по Мурманской области

В 2016 году на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области находилось 114 исполнительных производств на сумму более 1,5 миллионов рублей о взыскании административных штрафов в области рыболовства, в сфере лесных отношений и за иные нарушения экологического законодательства.

Окончено 87 исполнительных производств на сумму 1,2 миллиона рублей, из них 73 на сумму 303 тысячи рублей окончены фактическим исполнением

В 2016 году на исполнении находилось 41 исполнительное производство неимущественного характера об обязании создать необходимые технические условия для переработки отходов, ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов, оборудовать водозаборные сооружения, соблюдать требования по защите окружающей среды и экологической безопасности, о сносе строений.

С начала 2017 года на исполнении находится 25 исполнительных производств данной категории, из которых по 10-ти предоставлена отсрочка исполнения решения суда, по трем исполнительным производствам представлены соответствующие документы о том, что решение суда исполнено в полном объеме, однако исполнительные производства будут окончены после проверки исполнения решения суда совместно с сотрудниками органов прокуратуры, по 12-ти исполнительным производствам к должникам применяются меры принудительного исполнения.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/



