Гидрографы Северного флота открыли «плавающий университет» для молодых специалистов

20 молодых специалистов гидрографической службы Северного флота, проходят учебно-методический сбор на борту гидрографического судна «Горизонт» в Баренцевом море. В их числе - военнослужащие и гражданские гидрографы, специализирующиеся на исследованиях арктических морей.

С 10 марта под руководством заместителя начальника 4-й Арктической океанографической экспедиции капитана 3 ранга Сергея Старотиторова они на практике постигают современные методики проведения океанографических работ в высоких широтах. Кроме практической деятельности с молодыми гидрографами проводятся занятия по истории освоения Арктики и арктических исследований и открытий, проводимых их знаменитыми предшественниками, такими как Фёдор Литке, Александр Колчак, Борис Вилькицкий, Георгий Седов и другие. Планируется, что данный сбор продлится до конца начавшейся недели.

Решение провести учебно-методический сбор на борту гидрографического судна в море было принято на Северном флоте впервые с момента формирования Арктической океанографической экспедиции. Главной целью сбора является практическая подготовка молодых специалистов для проведения научно-исследовательских работ в высокоширотных районах Северного Ледовитого океана и на арктических островах во время их освобождения от ледового покрова. Традиционно такие исследования проводятся в наиболее благоприятный для этого период - конца лета - начала осени.



/ Пресс-служба Северного флота /



