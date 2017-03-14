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14.03.2017 10:00

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  14 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 17.00        ул. Осипенко, 14

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА  ул. Зеленая, 82
пр. Кольский, 72, 76, 78, 172

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00        пр. Героев-североморцев, 37, 39
ул. Профсоюзов, 22, 24
ул. Шевченко, 24, 26

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00        пр. Ленина, 59
ул. Капитана Егорова, 14, 16

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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