В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Осипенко, 14
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82
пр. Кольский, 72, 76, 78, 172
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 37, 39
ул. Профсоюзов, 22, 24
ул. Шевченко, 24, 26
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 пр. Ленина, 59
ул. Капитана Егорова, 14, 16
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
/ Администрация города Мурманска /