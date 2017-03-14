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14.03.2017 09:28

"Синяя птица". Региональный этап кастинга Всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске

Елена Сивонен.

Отборочный тур - 20 апреля. Пройдет на базе областного ДК Кирова. Жюри уже сформировали. В состав вошли руководители и преподаватели образовательных организаций в сфере культуры и искусства региона, творческие работники профучреждений культуры. Есть уже и первые заявки. Ждут новых. Номинации разные - вокал, ораторское искусство, актерское мастерство, хореография. Ограничения только возрастные - не старше 16 лет. Анкету можно заполнить прямо сейчас - на сайте ptica.tv. Еще раз напоминаем, кастинг в областном центре - 20 апреля на базе областного Дворца культуры и народного творчества имени Кирова. Лучшие участники - попадут в финал.
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