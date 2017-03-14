"Синяя птица". Региональный этап кастинга Всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске

Елена Сивонен.

Отборочный тур - 20 апреля. Пройдет на базе областного ДК Кирова. Жюри уже сформировали. В состав вошли руководители и преподаватели образовательных организаций в сфере культуры и искусства региона, творческие работники профучреждений культуры. Есть уже и первые заявки. Ждут новых. Номинации разные - вокал, ораторское искусство, актерское мастерство, хореография. Ограничения только возрастные - не старше 16 лет. Анкету можно заполнить прямо сейчас - на сайте ptica.tv. Еще раз напоминаем, кастинг в областном центре - 20 апреля на базе областного Дворца культуры и народного творчества имени Кирова. Лучшие участники - попадут в финал.





