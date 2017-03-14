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14.03.2017 09:12

Мурманск вновь присоединился к Всероссийской школьной неделе высоких технологий

Анастасия Ярославская.

Каждый день, по 18 марта включительно, на борту легендарного атомохода "Ленин" - максимальное погружение в увлекательный мир науки. Ну, а дали старт практические занятия "Что можно сделать с 3В ручкой". В регионе такие появились совсем недавно - с месяц назад их приобрел Дворец творчества "Лапландия". Педагоги считают, что для будущих инженеров и развития навыков у людей с художественным вкусом - это то, что надо. Тем более, что возможности подобных гаджетов огромны. Первый шаг - эскизы и чертежи, дальше, при желании и опыте - серьезные инженерные проекты.
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