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14.03.2017 09:04

История освоения Северного морского пути в фотографиях и уникальных экспонатах. Музею мурманского морского пароходства - 40 лет

Любовь Дубова.

В честь дня рождения торжественный вечер. Музей начал работу в 1977 году как общественный. Создавался ветеранами предприятия. Снимки, документы, личные вещи присылали со всей страны. Сегодня - это один из крупнейших ведомственных музеев региона. В нем нет постоянных сотрудников, экскурсии проводят работники и старожилы пароходства. Больше 20 лет хозяйкой здесь была Валентина Ивановна Карепова. Она устраивала встречи "Ассоциации капитанов" и исследователей Арктики, организовывала презентации книг.
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Музей такой необходим. История пароходства - она очень богата и если посмотреть с самого начала, пароходство с 39 года по настоящее время, ведь мурманское пароходство - были и ледоколы, и то, что предназначалось - перевозки, и пассажирские и грузовые. История богата. И со временем уходят корабли, уходят люди, но память о них может остаться только здесь, именно в музее".
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