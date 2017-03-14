Сотрудники ГИМС произвели замеры толщины льда на реке Нива в Кандалакше

Анастасия Русинова.

Лед на реке Нива в центре внимания сотрудников ГИМС. В районе так называемых "народных троп" специалисты произвели замеры. Кандалакшане экономят время - и протаптывают удобные и короткие маршруты с одного берега на другой. Пара минут - и ты уже за речкой. А там и лыжня, родник, или просто можно покормить белок на свежем воздухе. Сейчас, говорят инспекторы, такие прогулки небезопасны - лед уже непрочный. В эти дни сотрудники ГИМС проводят активную работу по информированию граждан. В местах массового перехода граждан через реку - устанавливают предупреждающие аншлаги. Кроме того, выход на лёд в запрещенных местах карается штрафом - 500 рублей.

Государственный инспектор ГИМС инспекторского участка г. Кандалакша Сазонов Евгений: "Рыбаков любителей и граждан прошу быть внимательными. Особенно выходящих на реку Нива. потому что промоин много. Толщина льда, мы замерили - около 5 см, на самой реке местами где-то 15 см, где-то 30, глубина - в этом месте метр 30. То есть, если ребенок провалится, он моментально окажется подо льдом".





