В Заполярье впервые прошел юношеский турнир по футболу на снегу

Татьяна Нестерова.

Впервые в области прошел юношеский турнир по футболу на снегу. В соревнованиях приняли участие 4 команды - из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска. Формула турнира - игра дома, игра на выезде. За второе, третье место развернулась упорная борьба между мурманчанами и мончегорцами. В официальном календаре соревнований профильного комитета турнир по футболу на снегу не значится. Чемпионат проводится на общественных началах при поддержке Федерации по футболу и людей, увлеченных этим видом спорта. Но в будущем году, наверняка, войдет. С каждым годом в области становится больше детей, занимающихся этим видом спорта.







