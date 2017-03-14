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14.03.2017 08:30

Разрушенное здание Дома офицеров в Кандалакше планируют передать на баланс муниципалитета

Анастасия Русинова.

Только в этом случае строение можно будет снести. Министерство обороны уже направило соответствующее письмо в администрацию города. Впрочем, местные власти, не хотят торопить события. Уверены, что речь должна идти о передаче целого комплекса строений, а не одного Дома офицеров. Как только муниципалитет станет собственником территорий, специалисты смогут заняться их благоустройством в интересах горожан.
Глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов: "На Фрунзе - у нас там жилфонд весь расположен, на улице Питео - это земельный участок, который планируется для размещения виадука. И на улице Пронина - это участок, на котором разрушенное здание Министерства обороны площадью 260 кв.м., которое было раньше магазином "военторговским", а сегодня в удручающем состоянии у нас находится. И, конечно же, вопрос надо решать".  
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