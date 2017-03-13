В мурманской "Пироговке" подвели итоги года. Перспективы развития одного из ведущих медучреждений региона

Анастасия Ярославская.

В мурманской "Пироговке" подвели итоги года. Комментируя результаты, главврач констатировал - в 2016 больница преодолела определенный рубеж. Остались позади проблемы с финансированием, с переходом под эгиду федерального медико-биологического агентства, появились новые функции, а значит, развитие ожидается еще большими темпами.

Что ни год, то новое достижение - в 2016 основные показатели со словом "впервые". По обороту койки, числу пролеченных пациентов, проведенных операций медики бьют рекорды - не только количественно, но и качественно.

Главный врач Мурманского Многопрофильного Центра им Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Впервые за всю историю существования лечебного учреждения, мы пролечили более 7300 пациентов. Произведено 6 тысяч операций".

Будущее, в котором нечего делать без качества, для "Пироговки" уже наступило, став, тем самым, спасательным кругом, что придал дополнительную плавучесть и укрепил репутацию особенного учреждения.

Заместитель главного врача по хирургии Мурманского Многопрофильного Центра им Н. И. Пирогова ФМБА России Александр Зайцев: "Наши объемы, наши возможности они, скажем так, мы начинаем вырастать из стен этого учреждения - стены стали узковаты, тесноваты".

Ставка прежняя - на развитие высокотехнологичной медпомощи. План 2017 - Центр восстановительно-репродуктивных технологий, где семейным парам помогут решить проблемы бесплодия, упор - на комплексный подход. Есть прорыв и в вопросе открытия на базе учреждения реабилитационного Центра для послеоперационных больных.

Главный врач Мурманского Многопрофильного Центра им Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "А из самых грандиозных планов - сейчас прорабатывается вопрос о создании Центров радиационной безопасности. От лечебного учреждения потребуется достаточно много усилий, потому что нужны квалифицированные врачи, в том числе, гематологи. Поэтому у нас большая, большая работа впереди".

Уникальные операции здесь почти будничны. Для хирургов - и это тоже ближайшая перспектива - "Пироговка" должна стать просторнее. Принято принципиальное решение по достройке четырех новых оперблоков, что давно назрело - только в проработке проект полтора года. А оперативная активность между тем растет - рекорд 2016 года (теперь здесь это точно знают) - не предельный. Современные методики поднимают на ноги быстро.







