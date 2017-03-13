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13.03.2017 18:55

Реконструкция третьего роддома стала главной темой совещания, которое провел глава администрации Мурманска Андрей Сысоев

Наталия Бурдина.

Сегодня, в первый рабочий день после отпуска, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел совещание. Тема - реконструкция третьего роддома. В мэрии подчеркивают - несмотря на то, что с 1 января 2016 года полномочия Мурманска в сфере здравоохранения переданы региональному Минздраву, участие городских властей в решении вопроса с ремонтом роддома необходимо. Учреждение входит в структуру городской больницы. В 2013 году в здании уже проводили масштабный ремонт. Сейчас нужно установить новую вентиляцию. По заключению надзорных органов, система не соответствует современным санитарным нормам.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Появились новые требования, которые предъявляются к вентиляции именно этих особых лечебных учреждений. Возник вопрос о том, что нужно выполнить работы по организации этой вентиляции. Особенно это касается помещений, где находятся дети, нуждающиеся в реанимации, это помещения, в которых проходят роды, помещения, где находятся новорожденные со своими мамами".
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