Мурманские подростки примут участие во Всероссийском молодежном фестивале "РобоФест"

Кирилл Коган.

Фестиваль состоится в Москве 15-17 марта. Одна из команд, которая будет представлять столицу Заполярья, сформирована на базе школы №5. Учащиеся уже неоднократно становились призерами городских и областных соревнований технического творчества. Они - победители в региональном этапе фестиваля "Инженерные кадры России".

Директор МБОУ СОШ №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "В учебном процессе, безусловно, это помогает, помогает в определенных предметах, ведь это усидчивость. Они здесь столько времени проводят, развивают мелкую моторику, помогают в физике, информатике, это инженерные профессии и навыки".





