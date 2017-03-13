Как привлечь молодежь к работе на Крайнем Севере? В Мурманске состоялся форум "Третьей Арктической профсоюзной школы молодых лидеров"

Анастасия Ярославская.

В рамках "Третьей Арктической профсоюзной школы молодых лидеров" в Мурманске сегодня обсуждали - как привлечь молодежь к работе на Крайнем Севере. Не секрет, многие по окончании вузов все больше стремятся в столицы, задача - минимизировать этот отток. Причем, к мозговому штурму на борту легендарного атомохода "Ленин" привлекли лидеров молодежных организаций не только из нашего региона, но и из Коми, Башкоркостана, Москвы, Санкт-Петербурга. Заинтересовались злободневной темой и коллеги из страны-соседки - Норвегии. Проблема не нова, рецепты есть, в основе которых - создание комфортных условий. Власти рассчитывают на поддержку федеральных парламентариев - арктический закон на финишной прямой и есть надежда, что предложения с мест в нем все-таки найдут отражение.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Сегодня мы говорим о региональном развитии - все регионы, что находятся в Арктике. Этим законом подразумевается развитие и создание опорных зон. Это первый шаг, далее будем наращивать, естественно, для того, чтобы и Север развивался, и с Севером развивались люди".

Координатор "Арктической профсоюзной школы молодых лидеров" Юлия Величко: "Рецепты уже начали выдавать. И были очень интересные решения, как все-таки повысить звание, что ты северянин, как сделать так, чтобы это было брендовым продуктом, который пошел бы в массы, в группы и расхватывался на ура".

Упор на социальное партнерство - через призму бизнеса, образования. Есть, чем похвастать здравоохранению. Трудно, но с кадровым голодом здесь почти научились справляться, дефицит еще есть, но работают программы соцподдержки.

Главный врач ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" Александра Будова: "Есть доктора из Астрахани, есть доктора из средней полосы, сейчас мы ждем специалиста кардиохирурга из Новосибирска - блестящего человека, который даже занимался трансплантацией сердца. Поэтому люди едут и есть идейные люди, которые приезжают в наши больницы, поликлиники и говорят: "Вы знаете, у вас все неплохо, мы хотим у вас работать".









