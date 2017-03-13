Ситуация с бродячими животными в регионе - основной вопрос очередного оперативного совещания правительства Мурманской области

Светлана Деменева.

Ситуации с бродячими животными в регионе посвящен основной вопрос оперативного совещания правительства. Весна - время, когда собачьи стаи ведут себя особенно агрессивно. О проблемах отлова и регулирования численности доложил глава администрации Кольского района и специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области. На это выделяются субвенции из областного бюджета, но не всегда деньги осваиваются полностью. Интересно, что в Варзуге, Териберке и Зареченске отлов животных вообще не производится - так как по информации ветеринарного ведомства их там нет. В прошлом году выросло количество отловленных безнадзорных животных, но никуда не делись проблемы. Внеплановые проверки показали нарушения в работе организаций, которые отвечают за отлов. Плюс слабая работа в большинстве муниципалитетов.

Заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова: "Недостаточный контроль за ситуацией с безнадзорными животными в подведомственных территориях. Т. е. работа проводится исключительно по заявкам населения и жалоб при наличии большого количества неотловленных безнадзорных животных на территориях муниципалитетов".

В Мурманске особая проблема это портовая и промышленная зоны. Там много предприятий, где территории закрыты для специалистов службы отлова. Часто животных сотрудники прикармливают и прячут. Были случаи, когда доходило до серьезных конфликтов. Алексей Тюкавин распорядился этот вопрос вынести на заседание эпизоотической комиссии, куда пригласить руководителей крупных предприятий портовой и промзон. Комитету по ветеринарии дано поручение провести анализ работы в муниципалитетах за первое полугодие и доложить результаты в июле.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы с этого года почти в 2 раза увеличили стоимость норматива на отлов животных и вправе ожидать от муниципалитетов качественной, активной работы в этом направлении. Потому что, прежде всего, это имидж руководства муниципалитета. Когда по населенному пункту бегают бездомные собаки, то, сами понимаете, самочувствие граждан наверное, от этого не улучшается".







