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13.03.2017 16:20

По факту ДТП в Кольском районе с участием 11 автомобилей сотрудниками ГИБДД проводится проверка

12 марта в период времени с 11:45 до 11:53 на 1414 км +950 м автодороги Р-21 Кола произошло ДТП с участием 11 автомобилей, два из которых были с прицепами. Происшествие произошло в условиях плохой видимости, спровоцированной метелью.
Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства предварительно ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112 серебристого цвета, двигаясь со стороны п. Печенга в сторону г. Мурманска, допустил столкновение с прицепом автомобиля Lexus GX-460, движущимся в попутном направлении.  В результате происшествия прицеп развернуло поперек проезжей части и он открепился от  Lexus GX-460. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, в связи с чем в рамках административного расследования, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.27 КоАП РФ.
ДТП также не удалось избежать водителям следующих транспортных средств: ГАЗ-3309, «Шкода октавиа», «УАЗ патриот»  с прицепом, «Опель зафира», «Грейт вол», «Форд фокус», «Мазда-3», «Тойота РАВ-4», «Рено-флюенс». По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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