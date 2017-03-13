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13.03.2017 15:35

Министерство образования и науки Мурманской области подвело итоги исполнения контрольно-надзорных мероприятий в 2016 году

В 2016 году Министерством образования и науки Мурманской области в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведено 180 плановых проверок и 83 внеплановые проверки, в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, – 4 плановые и 4 внеплановые проверки. По сравнению с 2015 годом количество контрольно-надзорных мероприятий увеличилось на 3,8%.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано 105 предписаний, составлены и направлены в судебные органы 34 протокола об административном правонарушении.

С целью контроля за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации специалисты министерства совершили 26 выездов в 23 пункта проведения экзамена по программам основного общего образования и 70 выездов в 27 пунктов проведения единого государственного экзамена. На 10 участников государственной итоговой аттестации составлены протоколы об административном правонарушении за нарушение установленного порядка ее проведения.

Практически все предписания со сроком исполнения до 1 января 2017 года исполнены объектами контроля в полном объеме за редким исключением. В течение 2016 года на 7 руководителей образовательных организаций за неисполнение ранее выданных предписаний составлены протоколы об административном правонарушении. Принято решение о запрете приема в эти образовательные организации.

По сравнению с 2015 годом произошло сокращение числа нарушений действующего законодательства в сфере образования в части нарушения прав работников при проведении аттестации на соответствие занимаемой должности, а также на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. Сократилось количество выявленных случаев несоответствия содержания образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам, фактов реализации образовательных программ не в полном объеме, нарушений в части обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями по всем обязательным учебным предметам.

Руководителям образовательных организаций Мурманской области нужно принять меры по недопущению нарушений обязательных требований через совершенствование нормативных локальных актов организации, обеспечить условия для повышения качества образовательной подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам, по функционированию внутренней системы оценки качества образования.


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