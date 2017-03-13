В Мурманской области сотрудник полиции обвиняется в совершении мошенничества и служебного подлога

Кирилл Коган.

За взятку прекратил расследование. Региональный следственный комитет возбудил угловое дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска города Полярные Зори. В надзорном ведомстве сообщают - сотруднику правопорядка вменяют сразу 2 статьи уголовного кодекса: мошенничество и служебный подлог. По версии следствия, в июле прошлого года к оперуполномоченному обратилась одна из местных жительниц, у которой пропали драгоценности. Вместо того, чтобы расследовать преступление, полицейский запугал потерпевшую и попытался сделать из нее главную подозреваемую. Прекратить разбирательство он пообещал за 55 тысяч рублей. Данный факт не удалось скрыть от сотрудников отдела собственной безопасности УМВД. В настоящее время полицейский находится под домашним арестом.







