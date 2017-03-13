Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.03.2017 14:09

В Мурманской области сотрудник полиции обвиняется в совершении мошенничества и служебного подлога

Кирилл Коган.

За взятку прекратил расследование. Региональный следственный комитет возбудил угловое дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска города Полярные Зори. В надзорном ведомстве сообщают - сотруднику правопорядка вменяют сразу 2 статьи уголовного кодекса: мошенничество и служебный подлог. По версии следствия, в июле прошлого года к оперуполномоченному обратилась одна из местных жительниц, у которой пропали драгоценности. Вместо того, чтобы расследовать преступление, полицейский запугал потерпевшую и попытался сделать из нее главную подозреваемую. Прекратить разбирательство он пообещал за 55 тысяч рублей. Данный факт не удалось скрыть от сотрудников отдела собственной безопасности УМВД. В настоящее время полицейский находится под домашним арестом.



← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.