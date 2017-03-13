В стенах мурманской колонии побывали родственники осуждённых

Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 провели «День открытых дверей» для родственников осужденных. На этот раз возможностью увидеть своих родных и близких воспользовались и члены родительского комитета учреждения.

Многие из посетивших колонию граждан впервые оказались на режимной территории, поэтому их в основном интересовали бытовые условия содержания осужденных. В сопровождении сотрудников администрации гости ИК-17 побывали в пекарне, где продегустировали свежеиспечённый хлеб, в столовой, посетили промышленную зону, а также жилые помещения почти всех отрядов.

В завершение «Дня открытых дверей» в клубе учреждения проводилось чаепитие, во время которого гости колонии могли пообщаться в неформальной обстановке со своими родственниками, а также получить ответы на интересующие их вопросы от представителей руководства исправительного учреждения.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /



