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13.03.2017 15:50

В стенах мурманской колонии побывали родственники осуждённых

Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 провели «День открытых дверей» для родственников осужденных. На этот раз возможностью увидеть своих родных и близких воспользовались и члены родительского комитета учреждения.
Многие из посетивших колонию граждан впервые оказались на режимной территории, поэтому их в основном интересовали бытовые условия содержания осужденных. В сопровождении сотрудников администрации гости ИК-17 побывали в пекарне, где продегустировали свежеиспечённый хлеб, в столовой, посетили промышленную зону, а также жилые помещения почти всех отрядов.
В завершение «Дня открытых дверей» в клубе учреждения проводилось чаепитие, во время которого гости колонии могли пообщаться в неформальной обстановке со своими родственниками, а также получить ответы на интересующие их вопросы от представителей руководства исправительного учреждения.


/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
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