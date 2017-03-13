Праздник хоккея в Мурманске удался! "Северные Хаски" сыграли против подмосковной команды "Атланты"

Светлана Деменева.

В Ледовом дворце Мурманска состоялся праздник хоккея. Участниками, как называют, исторического матча стали мурманская команда "Северные Хаски" и хоккейный клуб "Атланта" из Мытищ. Зрителями стали больше 2 тысяч человек. Трибуны дворца не смогли вместить всех желающих.

У входа в Ледовый - большое селфи. На фоне плаката хоккейного клуба - 4 милых хаски. Живой символ команды. Сотрудники питомника приехали поддержать мурманских игроков.

Сотрудник питомника хаски Алексей Невзоров: "Практически на каждый матч приезжаем поддержать команду, для нас это не сложно, особенно, когда есть возможность, мы всегда их поддерживаем, болеем за них".

Товарищеский матч "Северные Хаски" - "Атланты" из Мытищ - в рамках подготовки к играм в Национальной молодежной хоккейной лиге. Чтобы войти туда нашей команде нужно провести несколько игр и пройти отбор. Этот матч - еще и повод сказать: "Свой хоккей мурманчанам нужен".

Генеральный директор клуба хоккейной команды "Северные Хаски" Андрей Шишко: "Мы видим насколько люди любят хоккей, как они хотят приходить на матчи, болеть за своих ребят, за свою команду".

Очередь у входа не дает сомневаться. Зрительские места будут заняты. В холле перед матчем активно расходится атрибутика болельщиков. Денис жалеет, что не часто такие игры в Ледовом, и Мурманск не звучит на российском уровне.

Блиц: "На МХЛ уровень я бы хотел, чтоб они играли, прославляли Мурманск, так сказать. Чтобы знали, что у нас тоже в Мурманске хоккей на достаточном уровне".

Трибуны взрываются с каждым голом. Болельщики из Подмосковья не приехали - хотя собирались. Команда "Атланты" впервые в Мурманске и впервые играет с мурманской командой.

Заслуженный тренер России, тренер команды "Атланты" г. Мытищи Владимир Мариничев: "Наши ребята настраиваются на матч так же как мы настраиваются на первенство МХЛ. Только что был на установке - по-серьезному будем играть, все очень серьезно".

Игра получилась яркой. Этот матч болельщики называют хоккеем уровня МХЛ.

Президент хоккейного клуба "Северные Хаски" Павел Петряков: "Это то, что нам надо. Нам нужен этот драйв, мы хотим отдыхать, мы хотим нестись в Россию, интегрироваться. Показывать свою область, свой край, Мурманск, своих ребят".

Счет встречи 5:4 в пользу гостей. Но никто из болельщиков не ушел расстроенным. Этот матч ждали. Эта игра войдет в историю мурманского хоккея - как первая с участием одного из лучших клубов МХЛ. С ним "Северные Хаски" бились на равных и имели отличные шансы на победу.





