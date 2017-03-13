Еще один мурманский перекресток стал удобнее для водителей и безопаснее для пешеходов

Наталия Бурдина.

Раньше на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского было три "зебры". Когда загорался зеленый свет, машины, поворачивающие направо в сторону юга, пропускали людей, переходящих дорогу. В час пик проскочить могли максимум три - четыре автомобиля. Из-за этого были постоянные пробки. По статистике ГИБДД на этом участке нередко случались аварии с участием пешеходов. Сейчас этот переход закрыт и огражден забором. Проезд для машин - беспрепятственный.

Мария Капранова: "Конечно, естественно, это намного лучше, беспрепятственно, быстрее проезжать будем, ну, смотря сколько будет светофор гореть".

Режим включения светофора мониторят специалисты, чтобы подобрать оптимальное время его работы. Еще одно новшество в движении на данном участке - теперь с обеих полос машинам разрешено поворачивать направо. К слову, в этом году в Мурманске обещают установить еще 10 светофорных объектов, в первую очередь, вблизи школ.

Председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Константин Мастюгин: "На некоторых нерегулируемых пешеходных переходах, в частности, в районе остановок общественного транспорта, где улица Хлобыстова, где между ними расположен нерегулируемый пешеходный переход, в ближайшее время будут начаты работы по установке светофорного объекта, который будет увязан в своей работе с перекрестком улицы Хлобыстова".









