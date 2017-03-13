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13.03.2017 15:20

В областном краеведческом музее начинает работу выставка «Страна Советов»

14 марта в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, I этаж) начнет работу мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти.
На выставке будут представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов.
В витрине можно будет увидеть личные вещи, фотографии и документы организаторов первых Карских продовольственных экспедиций, уникальное издание книги Николая Васильева «Карская экспедиция», денежные знаки образца 1918-1921 годов, другие экспонаты.

Выставка будет работать до 14 апреля.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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