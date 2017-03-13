По требованию прокуратуры г.Апатиты в сети Интернет заблокирована страница, пропагандирующая и поощряющая взяточничество

Прокуратурой города Апатиты в порядке надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции и контрактной системе проведен мониторинг сети Интернет, в ходе которого выявлена страница с информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



Так, на интернет – странице в открытом доступе размещена информация о механизмах и способах получения «откатов» закупщикам, пропагандирующая и поощряющая взяточничество. Кроме того, разъясняется с кем необходимо организовать взаимодействие из должностных лиц с целью уклонения от установленной законом ответственности.



Статьями 290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за дачу и получение взятки. Распространяемая информация воздействует на сознание и волю людей, способствует возникновению намерения совершить преступление, фактически потворствует совершению коррупционных правонарушений.



По результатам проверки прокуратура города в судебном порядке потребовала признать выявленную информацию запрещенной и заблокировать свободный доступ к интернет-странице.



Апатитским городским судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.



/ Прокуратура Мурманской области /