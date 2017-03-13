В Заполярье успешно завершено тестирование системы видеонаблюдения

Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения, которое проходило в 2 пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ) в досрочный период с онлайн видеонаблюдением, 10 марта в Мурманской области успешно завершено.



В ходе тестирования проверено наличие трансляции из аудитории на портале smotriege.ru из каждой аудитории, корректность информации о номере ППЭ и аудиториях, отсутствие «слепых зон», корректность отображения местного времени и часового пояса.



«В Мурманской области в 2017 году онлайн видеонаблюдение в досрочный период будет обеспечено в 100 % ППЭ. Тестирование системы видеонаблюдения показало ее полную готовность к проведению экзаменов в досрочный период», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /