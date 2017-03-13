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13.03.2017 14:35

Мурманские школьники узнали о правах потребителей на очередном заседании клуба «Знакомьтесь – юристы»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Знакомьтесь – юристы» по теме «Защита прав потребителей». Девиз Всемирного дня прав потребителей в 2017 году - «Потребительские права в цифровую эпоху».

В мероприятии приняли участие ребята 7-11 классов образовательных учреждений города Мурманска. Перед старшеклассниками областного центра выступил Илья Андрухин, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. Илья Владимирович рассказал об истории развития института защиты прав потребителей, организации и осуществлении надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты прав потребителей и потребительского рынка.

В ходе заседания школьники познакомились с официальным интернет-порталом правовой информации. Данный интернет-портал является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации. На сайте размещаются правовые акты и информация об основных направлениях и результатах работ в области правовой информатизации Российской Федерации.
В завершении беседы ребята обсудили множество интересующих их вопросов и поделились своими впечатлениями о встрече. В заседании клуба «Знакомьтесь – юристы» по теме «Защита прав потребителей» приняло участие 82 человека.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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