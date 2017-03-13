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13.03.2017 13:50

В Мурманске состоится заседание Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев региона

На базе Мурманского областного краеведческого музея 14 марта состоится очередное заседание Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области.

Руководители подведут итоги работы музеев Мурманской области за 2016 год, обсудят выполнение протокольных решений предыдущих заседаний.

Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов обозначит основные задачи региональной отрасли «Культура» в 2017 году.

Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры Ирина Хмельницкая познакомит руководителей музеев региона с проблемами внедрения профессиональных стандартов в учреждениях музейного типа.

Специалисты краеведческого музея познакомят коллег с новыми выставками.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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