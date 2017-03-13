В Мурманской области перед судом предстанет житель села Лувеньга Кандалакшского района, обвиняемый в двойном убийстве

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Лувеньга Кандалакшского района Мурманской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе следствия установлено, что 01 января 2016 года, в ходе распития спиртных напитков в квартире одного из домов, расположенном по площади Мира в селе Лувеньга Кандалакшского района Мурманской области, между обвиняемым, 1967 года рождения и ранее ему знакомыми мужчиной и женщиной, 1971 годов рождения, возникла ссора, в связи с чем у мужчины возник умысел на их убийство. Вооружившись топором, злоумышленник нанес многочисленные удары в область головы и лица потерпевшим, от которых последние скончались на месте происшествия.

С целью сокрытия следов совершенного им преступления, обвиняемый пытался предпринял меры к их уничтожению. В квартире потерпевших следователи обнаружили замытые следы крови.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.



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