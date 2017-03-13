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13.03.2017 13:05

"Юный помощник полиции". Районный слет отрядов состоится в Коле

Любовь Дубова.

17 марта в Кольском районном доме детского творчества состоится слет отрядов "Юный помощник полиции". Участники - ученики 7-х, 9-х классов. Все представляют школьные формирования гражданско-патриотической направленности. В программе - поверка теоретических знаний уголовного, административного и семейного законодательства, правил дорожного движения, строевая и физическая подготовка.
Слет проводится в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.
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