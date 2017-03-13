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13.03.2017 11:59

Сотрудники Государственного архива Мурманской области - сегодня гости дневного эфира «Радио России - Мурманск»

Передача приурочена к профессиональному празднику архивистов России, который отмечается каждый год 10 марта. Каковы итоги работы главного хранилища документов области за прошлый год? Чем он запомнится архивистам? Чем пополнился архив? Каковы планы на 2017 год? Обо всём этом и многом другом пойдёт речь сегодня в программе «Север мой», начало в 13 часов 10 минут. В студии будет открыт телефон и наши радиослушатели смогут задать специалистам ГАМО свои вопросы. Номер телефона — 685-225.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио.
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