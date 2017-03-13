Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.03.2017 10:55

В Мурманске состоялся очередной тур спортивного праздника "Родной двор - родной город"

Татьяна Нестерова.

Мероприятие прошло в Первомайском округе на обновленном стадионе в районе дома №36 по улице Копытова. Организаторы провели веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, командные и личные конкурсы. В этом году в рамках проекта появился новый раздел "Дворовые игры".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "На самом деле, сейчас азарт - за своих болею, хотя 12:10 - наши побеждают. Но на самом деле, хотел сказать о хорошем празднике. У нас уже больше 50 площадок. И мы все это делаем. Сам принимаю участие. Сегодня вот праздник в моем дворе. Поэтому с семьей, с детьми здесь".
Александра Морарь: "Мне очень тут нравится. Весело, хорошо. Хорошая сейчас здесь погода. Занимаемся спортом, можно друзей найти. Надеюсь, я буду сюда часто ходить на эту площадку и буду играть с друзьями".
Через неделю праздник "Родной двор - родной город" придет в Ленинский округ. Специалисты комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска приглашают к участию не только жителей этого микрорайона около спортплощадки "Авангард", но и всех желающих укрепить здоровье, поднять настроение и, возможно, установить спортивный рекорд. По результатам командных конкурсов к концу спортивного сезона лучшие участники городского проекта будут награждены памятными дипломами и призами.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.