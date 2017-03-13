В Мурманске состоялся очередной тур спортивного праздника "Родной двор - родной город"

Татьяна Нестерова.

Мероприятие прошло в Первомайском округе на обновленном стадионе в районе дома №36 по улице Копытова. Организаторы провели веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, командные и личные конкурсы. В этом году в рамках проекта появился новый раздел "Дворовые игры".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "На самом деле, сейчас азарт - за своих болею, хотя 12:10 - наши побеждают. Но на самом деле, хотел сказать о хорошем празднике. У нас уже больше 50 площадок. И мы все это делаем. Сам принимаю участие. Сегодня вот праздник в моем дворе. Поэтому с семьей, с детьми здесь".

Александра Морарь: "Мне очень тут нравится. Весело, хорошо. Хорошая сейчас здесь погода. Занимаемся спортом, можно друзей найти. Надеюсь, я буду сюда часто ходить на эту площадку и буду играть с друзьями".

Через неделю праздник "Родной двор - родной город" придет в Ленинский округ. Специалисты комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска приглашают к участию не только жителей этого микрорайона около спортплощадки "Авангард", но и всех желающих укрепить здоровье, поднять настроение и, возможно, установить спортивный рекорд. По результатам командных конкурсов к концу спортивного сезона лучшие участники городского проекта будут награждены памятными дипломами и призами.





