В Заполярье стартовала неделя финансовой грамотности для молодежи

Любовь Дубова.

Сегодня в Мурманске, как и по всей стране, стартовала Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Организатор в столице Заполярья Министерство финансов и Министерство образования и науки области. Основная тема – "Бюджет как "Семейный кошель". Открытость бюджета". В рамках акции специалисты проведут встречи в гимназиях и лицеях, на которых расскажут о ключевых финансовых понятиях. Что такое бюджет, состав и механизм управления доходами и расходами в масштабах государства и семьи.

Главная цель мероприятия - повышение уровня финансовой грамотности подрастающего поколения.

Встречи в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности пройдут в мурманском лицее № 2, гимназиях № 2, 5, 7, 8, 10.









