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13.03.2017 12:55

В Центре дополнительного образования "Лапландия" состоялся отборочный тур Всероссийской олимпиады по 3D технологиям

Впервые в Мурманской области 3 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся региональный открытый отборочный этап второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям.
В олимпиаде приняли участие 30 обучающихся образовательных организаций из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Апатиты, Кола, Мончегорск и ЗАТО Александровск.

Тема олимпиады 2017 года - «3D технологии в медицине и экологии».

В рамках проведения олимпиады состоялись соревнования по следующим номинациям:
- 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объемной модели, презентация модели в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам;
- объемное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки;
- объемное рисование – техническое творчество – создание объемных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.
В направлении «3D моделирование»участникам предоставлена возможность на выбор разработать модели сбалансированных весов, конструктора для создания робота, ступку и пестик для измельчения таблеток. Самым сложным этапом оказались  настройка 3D принтера и печать реальной 3D модели.
В направлениях «Объемное рисование-художественное творчество, техническое творчество»обучающиеся создавали модели настольного театра, накладку на чайную кружку с изображение медицинского работника, модель бактериальной клетки, устройство для уборки на пляже.
Все участники олимпиады справились с заданиями, проявили смекалку и творчество в создании 3D модели, умение работать в команде.

Победители Олимпиады в соответствии с выделенными региональными квотами в рамках проекта «3D-образование» представят Мурманскую область на открытом Всероссийском этапе олимпиады, который пройдет в апреле 2017 года в МДЦ «Артек».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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