Воины ПВО Северного флота проведут боевые стрельбы в Ашулуке

Комплексы С-300, на которых воины ПВО будут выполнять стрельбы, уже отправлены железнодорожными эшелонами из пунктов постоянной дислокации в Мурманской области к месту проведения учений. При этом задействованы только те системы вооружения, которые не задействованы в несении боевого дежурства по охране воздушного пространства российского Заполярья.

Перед отправкой в Астраханскую область дивизионы, задействованные в предстоящем тактическом учении, провели тренировки по совершению маршей в назначенные позиционные районы, развёртыванию комплексов и подготовке к ведению стрельбы, обеспечению охраны и противодействию условным диверсионным группам, а также отработали погрузку на железнодорожные платформы.

Боевые стрельбы комплексов ПВО С-300 Северного флота состоятся в апреле. Они будут осуществляться по низколетящим, маневрирующим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, летательные аппараты и другие средства воздушного нападения.

Планируется, что в рамках учений будет также проведён отборочный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих ПВО «Ключи от неба» Армейских международных игр 2017 года.



/ Пресс-служба Северного флота /



