Команда "Мурманск" одержала победу в снежном бою - стала победителем Чемпионата северных стран по юкигассен

Анастасия Русинова.

Очередной этап игры в снежки по правилам прошел в норвежском Вардё. Решающие бои состоялись накануне - в метель с порывами ветра до 20 м/с, но это не помешало мурманчанам повторить успех прошлого года. В финале наша сборная победила норвежскую команду "Потомки Расмуса". Всего в чемпионате участвовали 16 сильнейших команд из России, Норвегии и Финляндии. Кроме сборной столицы Заполярья честь Мурманской области защищала команда "UNO", занявшая четвертое место. Россию представляла также команда из Архангельска.



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