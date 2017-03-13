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13.03.2017 11:55

В Мурманской областной научной библиотеке начинаются мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя

Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, Центр общественного доступа) начинаются мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта.

В ходе лекции-презентации «Потребитель, знай свои права!» пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей». Деловая игра смоделирует конкретные ситуации и подскажет участникам способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки проведут выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, продлятся до 16 марта.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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