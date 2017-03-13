Весной в Кандалакше состоится фестиваль молодежи в рамках проекта «Молодежный движ»

Проект «Молодежный движ» кандалакшской общественной организации «Новое поколение» – один из победителей конкурса проектов и программ молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год, получивший грант от регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.



Проект направлен на создание условий для развития творческого потенциала и лидерских качеств подростков и молодежи Кандалакши через вовлечение в организацию и проведение молодежных мероприятий. В рамках его реализации с 29 апреля по 1 мая в Кандалакше состоится фестиваль молодежи. С 1 февраля участники проекта запустили онлайн-регистрацию волонтеров готовящегося фестиваля, а в конце февраля провели первый расширенный оргкомитет фестиваля с применением онлайн-трансляции для иногородних добровольцев.



В организации фестиваля сегодня принимают участие более 30 человек, они разделены на функциональные группы: PR-сопровождение, арт-команда и группа работы с участниками. В составе делегации Кандалакшского района команда проекта приняла участие в молодежном сборе по обмену опытом организации подобных мероприятий, состоявшемся в Петрозаводске



Кандалакшская молодежная общественная организация «Новое поколение» приглашает всех желающих представителей общественных организаций и молодежных центров к участию в фестивале. Подробная информация об участии по телефону: (81533) 9-31-82, Сергей Михеев.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /











