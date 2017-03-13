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13.03.2017 10:20

В Мурманской области стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью!"

Любовь Дубова.

Первый этап Всероссийской антинаркотической акции - до 24 марта. Профилактические мероприятие уже который год является не только способом привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, но и призывом для граждан к непосредственному ее решению. Как сообщает региональная пресс-служба МВД – сотрудники в погонах ждут любой информации от бдительных граждан. Полицейских интересуют факты организации наркопритонов, продажи, хранения, транспортировки наркотиков, а также безрецептурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Сообщить о злодеяниях несложно. Достаточно просто позвонить на номер 02.
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