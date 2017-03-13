На автодороге "Кировск – Коашва" произошло ДТП с пассажирскими автобусами. Возбуждено административное производство

Кирилл Коган.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновении служебного транспорта ОАО "Апатит" и пассажирского автобуса. По информации регионального УМВД, ДТП произошло в субботу утром, на 28 километре дороги Кировск-Коашва. Уже установлено, что водитель "МАЗа", который совершал регулярный пригородный рейс, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло практически лобовое столкновение с "Икарусом", перевозившим смену с рудника "Восточный". В обеих машинах телесные повреждения получили 11 пассажиров. Все они обслужены амбулаторно. По данному факту возбуждено административное производство.



